Na novem seznamu Europola tudi dva Slovenca

Melisa Smrekar je osumljena kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe, ker je zlonamerno preprečila izvršbo izvršljive odločbe glede mladoledne Julije Pogačar in jo od takrat zadržuje na nedoločenem kraju, s čimer ji preprečuje stike z drugim staršem, navajajo na strani Europola.

Julijo je jeseni 2021 odpeljala v neznano, vse od takrat o njiju ni nobenih informacij. Oče prek spleta še vedno ponuja 50.000 evrov vsakomur, ki bi imel kakršno koli informacijo o pogrešani deklici.

Mitja Petrič je iskan zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljenec z lažnim predstavljanjem okoliščin glede varnosti naložb in obljubljanjem visokih donosov prevaral več žrtev, da so vložile svoj denar.

Obstaja utemeljen sum, da se oseba še vedno skriva v tujini. Zoper Petriča sta bila izdana mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje.