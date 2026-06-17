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Črna kronika

Na novem seznamu Europola tudi dva Slovenca

Haag, 17. 06. 2026 08.29 pred 33 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.V.
Europolov seznam iskanih oseb

Europol je objavil nov seznam najbolj iskanih posameznikov, ki so osumljeni različnih kaznivih dejanj. Med njimi sta tudi dva Slovenca - Melisa Smrekar in Mitja Petrič.

Mednarodna tiralica za Meliso Smrekar
Mednarodna tiralica za Meliso Smrekar
FOTO: Europol - Posnetek zaslona

Melisa Smrekar je osumljena kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe, ker je zlonamerno preprečila izvršbo izvršljive odločbe glede mladoledne Julije Pogačar in jo od takrat zadržuje na nedoločenem kraju, s čimer ji preprečuje stike z drugim staršem, navajajo na strani Europola.

Preberi še Ugrabitev Julije Pogačar: Melisa Smrekar na seznamu iskanih oseb Europola

Julijo je jeseni 2021 odpeljala v neznano, vse od takrat o njiju ni nobenih informacij. Oče prek spleta še vedno ponuja 50.000 evrov vsakomur, ki bi imel kakršno koli informacijo o pogrešani deklici.

Mednarodna tiralica za Mitjo Petriča
Mednarodna tiralica za Mitjo Petriča
FOTO: Europol - Posnetek zaslona

Mitja Petrič je iskan zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljenec z lažnim predstavljanjem okoliščin glede varnosti naložb in obljubljanjem visokih donosov prevaral več žrtev, da so vložile svoj denar.

Obstaja utemeljen sum, da se oseba še vedno skriva v tujini. Zoper Petriča sta bila izdana mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje. 

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KOMENTARJI2

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robica03
17. 06. 2026 10.32
Mislim da bi Julijo Pogačar izsledil samo Mosad, žal pač je tako.
Odgovori
0 0
Spining
17. 06. 2026 10.30
Pogačarjeva ne sodi na seznam kriminalcev. Hčerko in sebe je rešila pred psihotom…. carica
Odgovori
-1
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