Na Obali poostren nadzor nad lokali in javnimi prireditvami

V nadzorih so preverjali predvsem, kako organizatorji javnih prireditev v gostinskih lokalih in tudi drugi organizatorji javnih zbiranj skrbijo za varnost udeležencev, je sporočila Policija.

Policisti so v sodelovanju z inšpektorji Tržnega inšpektorata RS, Finančne uprave RS, Inšpektorata RS za notranje zadeve in Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opravili nadzore v 15 gostinskih lokalih in na dveh javnih prireditvah, je sporočil Jure Griljc s Policijske uprave (PU) Koper.

V nadzorih so preverjali predvsem, kako organizatorji javnih prireditev v gostinskih lokalih in tudi drugi organizatorji javnih zbiranj skrbijo za varnost udeležencev. Preverjali so, ali gostinci spoštujejo določbe glede prepovedi strežbe alkoholnih pijač mladoletnim osebam ter osebam pod vidnim vplivom alkohola. Prav tako so po polnoči preverjali morebitno zadrževanje oseb, mlajših od 16 let (brez spremstva staršev ali skrbnikov) v gostinskih lokalih ali na javnih prireditvah. "Inšpekcijske službe, ki so sodelovale v nadzorih, so preverjale tudi spoštovanje drugih predpisov, vsaka v okviru svoje pristojnosti," je dodal Griljc.

Policisti so pri nadzoru trem osebam zasegli manjše količine prepovedanih drog in zoper kršitelje uvedli prekrškovne postopke. Zoper štiri osebe so izrekli globe zaradi prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Inšpekcijske službe pa so prekrškovne postopke uvedle v dveh primerih, v enem primeru pa kršitelju izrekle opozorilo.

"Policisti bomo na podoben način, predvsem v času poletne turistične sezone, izvedli še več tovrstnih nadzorov," opozarjajo na PU Koper.