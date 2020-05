Na območju Celja policija zasegla več kokaina, amfetaminov, ekstazija in konoplje

V preiskavi, ki so jo celjski policisti in kriminalisti začeli v začetku leta 2019, so ugotovili, da so tri osebe, stare od 24 do 27 let, osumljene desetih kaznivih dejanj. Sodelovale so v hudodelski združbi, in sicer na način, da so organizirale nakup, hrambo, prevoz in prodajo večjih količin prepovedanih drog. Gre za kokain, amfetamin, konopljo ter MDMA (ekstazi). Vsi omenjeni moški so slovenski državljani, doma z območja PU Celje.

V zaključni akciji, v kateri so sodelovali tudi pripadniki posebne policijske enote, so policisti opravili tri hišne preiskave in trem osumljencem tudi odvzeli prostost.