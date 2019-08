Na območju Celja policisti zasegli več sadik konoplje

Celjski policisti so včeraj opravili hišno preiskavo pri 66-letniku z območja Ljubljane z začasnim bivališčem v Celju. V stanovanju, kjer živi, so našli prostor, prirejen za vzgojo konoplje z okoli 30 rastlinami ter pripomočki za gojenje in več vrečk posušene konoplje, pripravljene za prodajo.

Zasegi tudi v Laškem in Radljah ob Dravi

Laški policisti so včeraj opravili hišno preiskavo na domu 32-letnega Celjana in nato še na posestvu na območju Laškega, kjer je gojil konopljo. Zasegli so mu več kot 160 sadik. Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so manjše število sadik konoplje včeraj zasegli tudi 45-letnemu občanu z njihovega območja.