Na območju Cerkelj na Gorenjskem umrl kolesar, ki je trčil s kombijem

Kot so sporočili s PU Kranj, se je nesreča zgodila danes ob 13.20. Umrl je odrasel moški, ki je uporabljal električno kolo. Kot so ugotovili policisti, je bila krivda na njegovi strani.

To je letošnja 14. smrtna žrtev na gorenjskih cestah. Štirje udeleženci so v štirih nesrečah umrli na območju Škofje Loke z okolico. V še treh drugih nesrečah, ki so se zgodile na območju gorenjske avtoceste, je umrlo pet udeležencev. Na območju Kranja z okolico in na Bledu so (vključno z današnjim) umrli trije kolesarji, v Kranjski Gori je umrla peška, en udeleženec pa je umrl na glavni cesti v Podtaboru po prevračanju vozila.

Policisti ob tem opozarjajo in pozivajo k upoštevanju prometnih pravil in varnim dejanjem v prometu. "Največ k prometni varnosti lahko prispeva vsak udeleženec sam. Vozimo defenzivno, s prilagojeno hitrostjo znotraj omejitev hitrosti, na križiščih upoštevajmo pravila o prednosti, opazujmo promet ter okolico in se prilagajajmo stanju, situacijam v prometu in prometni infrastrukturi," so poudarili.