Na območju Cerknice našli huje poškodovanega 64-letnika

Incident se je zgodil v noči na nedeljo med pol polnočjo in pol drugo uro zjutraj, in sicer na ulici Tabor v Cerknici, bolj natančno med cerkvijo in kulturnim domom.

"Zaradi razjasnitev okoliščin naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali Policijsko postajo Cerknica na št. (01) 709 06 70. Lahko tudi anonimno na 080 1200," so sporočili s PU Ljubljana.