Na območju Dobove psa napadata drobnico

Kot so sporočili s PU Novo mesto, je bil en pes večje rasti, podoben nemškemu ovčarju, drugi pa je manjši, z dlako temnejših in svetlo rjavih odtenkov.

Policisti pozivajo domačine predvsem na območju Rigonc, Velikega Obreža, Malega Obreža ali Gabrja pri Dobovi, da v primeru, ko psa opazijo, takoj pokličejo na PP Brežice na številko 07 466 03 00 ali na 113.

Informacije občanov so lahko ključne za preprečitev nadaljnje škode, opozarjajo policisti.