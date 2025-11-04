Svetli način
Na območju Dobove psa napadata drobnico

04. 11. 2025

U.Z.
Brežiški policisti so bili v preteklih dneh obveščeni o napadih psov na drobnico na širšem območju Dobove. Ugotovili so, da sta psa pri dveh kmetih trikrat napadla drobnico in poškodovala več živali. Policisti pozivajo domačine, naj jih – če psa opazijo – takoj obvestijo.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, je bil en pes večje rasti, podoben nemškemu ovčarju, drugi pa je manjši, z dlako temnejših in svetlo rjavih odtenkov.

Policisti pozivajo domačine predvsem na območju Rigonc, Velikega Obreža, Malega Obreža ali Gabrja pri Dobovi, da v primeru, ko psa opazijo, takoj pokličejo na PP Brežice na številko 07 466 03 00 ali na 113.

Informacije občanov so lahko ključne za preprečitev nadaljnje škode, opozarjajo policisti.

Radiate
04. 11. 2025 12.43
-2
Sami problemi s temi ščeneti, če ne grizejo pa tulijo podnevi in ponoči 🥴
ODGOVORI
1 3
Roadkill
04. 11. 2025 12.44
ko te bodo pa rešili ob potresu bodo pa dobri ane?
ODGOVORI
0 0
Vojko Kos
04. 11. 2025 12.48
Koliko pa je takšnih psov?! Peščica!
ODGOVORI
0 0
čevapgpt
04. 11. 2025 12.30
+0
Pa ga bo policaj psa zrihtal al bodo mutili.
ODGOVORI
1 1
ZLATKO JAKLIN
04. 11. 2025 12.23
+0
"frenk7" - ne privoščijo jim niti vode - mal se "skuliraj"! Sam plačujem vse prispevke, priklope, položnice, davke na stanovanje-parcelo,....oni pa živijo na tuji zemlji-nelegalna gradnja, niso plačali prispevkov za priklop , kradejo tako vodo kot tudi elektriko, ne plačujejo odvoza smeti,...... Zato so jim v spremstvu Policije to tudi odklopili. Bo šlo??
ODGOVORI
2 2
frenk7
04. 11. 2025 12.42
+2
Ne bo šlo,.... Lokalna skupnost ima do manjšine določene obveznosti, ki se plačujejo namensko iz proračuna države, desni župani pa to zlorabljajo in delajo proti integraciji, ker je to lahko prvovrstna politična tema ko jo potrebuješ,.... Zakaj so razmere v Prekmurju povsem drugačne? ... ti že vnaprej povem; zaradi županov in protestantske vere, ...
ODGOVORI
3 1
Vojko Kos
04. 11. 2025 12.49
???????
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
04. 11. 2025 12.19
+1
Ne vem zakaj imamo lovce! Aja, da streljajo srnjake....
ODGOVORI
2 1
frenk7
04. 11. 2025 12.18
-2
Župani skrajne desnice se čutijo močne, ker jih podpira janšizem in farški ... zato mislijo, da lahko namenski denar za rome trošijo nenamensko in ne pregledno.
ODGOVORI
5 7
Majzelj
04. 11. 2025 12.30
+2
A si enako vprašal za denar, ki je bil namenjen za manjšine in je končal za plače v RTV?
ODGOVORI
4 2
JApajaDAja
04. 11. 2025 12.37
...ki se financira s prisilnim obveznim prispevkom, reklamami in iz proračuna r slo.....če pogledaš financerje-vse plačamo vsi živeči v r slo-tako ali drugače....
ODGOVORI
0 0
Rabbit
04. 11. 2025 12.45
7 Pa bog ne daj da zmaga Janez, si boš ja še kej naredu, ko pa v vsak post rineš sds.
ODGOVORI
0 0
ZLATKO JAKLIN
04. 11. 2025 12.09
+3
Če niso zaščiteni-bakreni, so pa njihovi psi. Ali bo novi zakon, ki ne dovoljuje, da so psi privezani na "ketne" veljal za vse prebivalce Slovenije? Tudi za prebivalce "romskih naselij"? Rad bi videl inšpektorja, ki bo Romu izstavil položnico in še bolj rad bi videl Roma, ki bo to položnico plačal.
ODGOVORI
5 2
Buča hokaido
04. 11. 2025 12.02
+2
Zakaj imajo ponekod kmetje pašnike z ovcami obdane z električnim pastirjem, tudi do 3 m visoko?
ODGOVORI
4 2
Vojko Kos
04. 11. 2025 12.04
+1
Ja, saj pocasi bomo zagrajeni okrog in okrog zaradi ljudi, ki ne skrbijo za svojo žival! 😡😡😡😡 Saj se tudi sprehajati ne bo več dalo, če bo povsod žica, vam je to jasno, ali ne?!
ODGOVORI
2 1
Artechh
04. 11. 2025 12.00
+3
Kdaj bodo obvezni nagobcniki in cepiranje? Usmrtiti vse brez čipov. Pa bo mir
ODGOVORI
6 3
BBcc
04. 11. 2025 12.02
+2
Čipiranje je obvezno.
ODGOVORI
2 0
Artechh
04. 11. 2025 12.14
+1
Ni vidt
ODGOVORI
1 0
BBcc
04. 11. 2025 12.32
Je pa veliko bolj urejeno kot je bilo pred tem, ko ni bilo obvezno.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
04. 11. 2025 12.00
+3
Na pomoč pokličite Štimca in Greto ... naj gresta v prvo vrsto za psa čuvaja .. !!!
ODGOVORI
5 2
frenk7
04. 11. 2025 12.00
-3
Jutri bodo že volkovi, naslednji teden medvedi, potem pa spet migranti, ... Potrebno je preusmeriti pozornost od odgovornosti desnih županov v JV Sloveniji, da se ne bi kdo spomnil in jih pozval k odstopu.... ovce vedno prav pridejo.
ODGOVORI
4 7
Vojko Kos
04. 11. 2025 11.57
+1
Sedaj, ko psi ne smejo biti na verigah bo tega še več kot je bilo! 😡
ODGOVORI
5 4
BBcc
04. 11. 2025 12.03
+3
Lahko so ograjeni. Ups tega nišče ne ve.😅
ODGOVORI
3 0
jigor
04. 11. 2025 11.56
-1
Jokat sem se začel 😢🐑🐕
ODGOVORI
0 1
Vojko Kos
04. 11. 2025 12.05
+4
Če bi bile to vaše ovce, gotovo bi!!! Za druge ni važno. 🤮🤮🤮
ODGOVORI
4 0
JApajaDAja
04. 11. 2025 11.54
+3
sedaj bo tgg v dilemi...naj zagovarja psa ali drobnico.....
ODGOVORI
3 0
ŠeVednoPlešem
04. 11. 2025 11.53
+1
Ker gre za psa in ne volkova, nobene panike, vaških straž, zapor cest, barikad, novinarskih konferenc, izrednih sej parlamenta, interpelacij, pozivov k posredovanju vojske, Nata ...
ODGOVORI
1 0
proofreader
04. 11. 2025 11.44
+2
Nihče ju ne pogreša? Upam, da imata vsak čip.
ODGOVORI
2 0
Vojko Kos
04. 11. 2025 12.06
+2
Vi bi se javili, če bi bila vaša?!
ODGOVORI
2 0
