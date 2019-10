Na območju Goričkega odkrili laboratorij za gojenje konoplje

Policisti Policijske postaje Gornji Petrovci so včeraj na območju Goričkega na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo, v okviru katere so odkrili laboratorij za hidroponično gojenje prepovedane droge, v njem pa 58 sadik konoplje, visoke pol metra.

Natančneje so na podstrešju gospodarskega poslopja našli in zasegli 11 delno posušenih rastlin konoplje, v rastlinjaku 38 sadik konoplje višine okoli 2,10 metra, v samem gospodarskem poslopju pa še 12 sadik, prav tako višine 2,10 metra.

Policisti so našli še dve škatli, v katerih so bili že posušeni deli rastline. Skupaj so zasegli 119 sadik in pripomočkov za hidroponično pridelavo.

Kot so sporočili z murskosoboške policijske uprave, bodo po opravljeni analizi zoper 40- in 38-letnega osumljenca podali kazenski ovadbi za sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen od enega do deset let zapora.