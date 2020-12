Na območju Grintovca iščejo 39-letnega Domna Lazarja

Pogrešan je 39-letni Domen Lazar z območja Dolenjske. Zadnjič so ga slišali, ko je bil med Zoisovo kočo na Kokrškem sedlu in Grintovcem na kamniški strani. Teren so že v petek zvečer in ponoči pregledovali gorski reševalci, danes pa se iskanje nadaljuje že od zgodnjih jutranjih ur. Razmere so izredno zahtevne, opozarjajo policisti.

Na območju Grintovca poteka iskalna akcija za pogrešanim 39-letnim Domnom Lazarjemz območja Dolenjske, so sporočili s PU Kranj. Nazadnje se je javil v petek okoli 10. ure, ko naj bi se nahajal med Zoisovo kočo na Kokrškem sedlu in Grintovcem na kamniški strani. Njegovo vozilo so našli v Kamniški Bistrici. Opremljen naj bi bil z derezami, cepinom in rdečo čelado, oblečen pa v temno modro jakno. icon-expand Kje je Domen Lazar? FOTO: PU Kranj Policija prosi za informacije na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Teren so že včeraj zvečer in ponoči pregledovali gorski reševalci, danes pa se iskanje nadaljuje že od zgodnjih jutranjih ur. Razmere so izredno zahtevne, še opozarjajo policisti. icon-expand