Na območju Ilirske Bistrice prijeli 122 nelegalnih prebežnikov, iskanje še poteka

Kot so sporočili s PU Koper, so včeraj ob 15. uri policisti pri Šembijah odkril tabor oziroma več manjših taborov v gozdu, v katerem je bila večja skupina nelegalnih prebežnikov, ki pa so tabor že zapustili. Na kraju so policisti prijeli dve osebi.

Na teren je odšla policijska patrulja in vodnik službenega psa, ki so proti hribu Vrh opazili večjo skupino oseb, in sicer najmanj 50 oseb, ki so bežale. Takoj zatem so se vključile v iskanje dodatne patrulje policistov in vodnikov službenih psov ter policijski helikopter.

Večina bo vrnjena na Hrvaško

Policisti so jih ves popoldan, večer in noč prijemali po manjših skupinah, največ na obrobju vasi Kilovče (oziroma med Ratečevim brdom in Kilovčami). Skupaj je bilo do sedaj prijetih 122 oseb. Obravnava vseh še ni zaključena. Kot so dodali na PU Koper, so prijeli državljane Pakistana (27) in Afganistana (94), Bangladeša (1), najmanj pet je mladoletnih (ti so odpeljani v Azilni dom), večina bo danes vrnjena na Hrvaško. Policisti nadaljujejo z iskanjem, saj se je včeraj predvidevalo, da naj bi šlo za skupino okoli 200 ilegalnih migrantov, so še sporočili s PU Koper.