Na območju Ježice moška zaplavala v Savi, enega je odnesel tok

Potekajo aktivnosti policistov, gasilcev in drugih reševalnih služb, ki v reki iščejo pogrešanega. Pri tem je bil za iskanje aktiviran tudi policijski helikopter.

Policijska uprava Ljubljana je bila nekaj pred 12. uro obveščena, da je v reki Savi osebo odnesel tok. Po do sedaj zbranih obvestilih sta na območju Ježice v reki Savi zaplavala dva moška. Pri tem je enega odnesel tok, drugi pa je sam splaval na obalo in je nepoškodovan.

Moškega do sedaj še niso našli. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjajo vse okoliščine dogodka, so sporočili s PU Ljubljana. Drugih informacij nam niso mogli posredovati.