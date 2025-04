Na vozilo 68-letnice se je zvalila večja skala

Novogoriški policisti so v soboto okoli 9. ure prejeli obvestilo, da se je na območju Kobarida (pri ribogojnici) v osebni zvalil večji kamen in poškodoval vozilo.

Ugotovili so, da je 68-letna voznica avtomobila peljala po glavni cesti iz Kobarida proti Robiču. V Kobaridu pri Markovi ulici se je z njene desne strani v bočni del avtomobila zvalila večja skala, premera približno 60 centimetrov, in ji poškodovala vozilo. Nastale so manjše poškodbe na vozilu.

Ker so bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji, so policisti PP Bovec odstopili od ogleda kraja prometne nezgode. Obvestili so tudi cestno podjetje.