Na območju Kočevja dve prijavi streljanja, policisti zasegli pištoli

V zadnjih dneh so policisti na območju Kočevja v dveh ločenih primerih posredovali zaradi prijav streljanja. V obeh primerih so osebe izsledili, predmete, uporabljene pri streljanju, pa zasegli, so sporočili s PU Ljubljana.

V ponedeljek zvečer so prejeli obvestilo o rafalnem streljanju na območju Kočevja. Policisti so se nemudoma odzvali na obvestilo in na kraju ugotovili, da je v okviru zasebnega praznovanja moški na dvorišču stanovanjske hiše večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo, so sporočili s Policije. Policisti so mu pištolo znamke Retay, model 92, s praznim nabojnikom zasegli, na kraju pa so našli tudi šest tulcev. Zasežene predmete bodo poslali v nadaljnjo analizo, so še sporočili. Zoper kršitelja bo zaradi ugotovljenih kršitev uveden prekrškovni postopek.

Kasneje so policisti zaradi glasne glasbe in kršitve javnega reda ponovno prišli na isti naslov. Tudi ob ponovnem posredovanju so izvedli ustrezne ukrepe, zoper kršitelja pa je uveden prekrškovni postopek, so še sporočili s Policije.