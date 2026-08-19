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Črna kronika

Na območju Kočevja dve prijavi streljanja, policisti zasegli pištoli

Kočevje, 19. 08. 2026 13.36 pred 19 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Pištola

Policisti so na območju Kočevja prejeli obvestilo o rafalnem streljanju. Ugotovili so, da je moški na dvorišču hiše večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo. Pištolo so mu zasegli, na kraju pa so našli tudi šest tulcev. Streljanje so obravnavali tudi na območju Dolge vasi pri Kočevju. Izsledili so tri mladoletnike z mopedi, eden od njih je imel pištolo za izstreljevanje signalnih raket, ki so mu jo tudi zasegli.

V zadnjih dneh so policisti na območju Kočevja v dveh ločenih primerih posredovali zaradi prijav streljanja. V obeh primerih so osebe izsledili, predmete, uporabljene pri streljanju, pa zasegli, so sporočili s PU Ljubljana.

V ponedeljek zvečer so prejeli obvestilo o rafalnem streljanju na območju Kočevja. Policisti so se nemudoma odzvali na obvestilo in na kraju ugotovili, da je v okviru zasebnega praznovanja moški na dvorišču stanovanjske hiše večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo, so sporočili s Policije. Policisti so mu pištolo znamke Retay, model 92, s praznim nabojnikom zasegli, na kraju pa so našli tudi šest tulcev. Zasežene predmete bodo poslali v nadaljnjo analizo, so še sporočili. Zoper kršitelja bo zaradi ugotovljenih kršitev uveden prekrškovni postopek.

Kasneje so policisti zaradi glasne glasbe in kršitve javnega reda ponovno prišli na isti naslov. Tudi ob ponovnem posredovanju so izvedli ustrezne ukrepe, zoper kršitelja pa je uveden prekrškovni postopek, so še sporočili s Policije.

Pištola
Pištola
FOTO: PU Ljubljana

Na območju Dolge vasi streljali trije mladoletniki

Včeraj pa so na Policiji prejeli obvestilo o streljanju na območju Dolge vasi pri Kočevju. "Policisti so se odzvali na obvestilo občana in na podlagi zbranih informacij izsledili tri mladoletnike, ki so se na območju vozili z mopedi. V postopku so ugotovili, da je imel eden izmed njih pri sebi pištolo za izstreljevanje signalnih raket, po videzu podobno pravemu strelnemu orožju. Predmet so mu zasegli, o postopku pa so bili obveščeni tudi njegovi starši. Zoper mladoletnika bo na pristojno sodišče podan obdolžilni predlog," so še zapisali na PU Ljubljana.

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19. 08. 2026 14.15
Mah nić... Folk si je dejansko nabavil pištole
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