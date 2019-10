Na območju Kočevja in Ribnice prijeli 80 tujcev in tri tihotapce

V soboto zvečer so policisti v Dolenji vasi pri Ribnici ustavili kombi slovenskih registrskih oznak. V postopku so ugotovili, da je slovenski voznik prevažal 30 državljanov Eritreje, Sirije, Alžirije in Francoske Gvineje, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Slovenskemu državljanu so odvzeli prostost, postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo.