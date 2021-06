Na območju Kopra zasegli 136 sadik konoplje

Potem ko je policija opravila hišno preiskavo pri 29-letniku iz koprske občine, je pri njem odkrila posebej prirejeni prostor za gojenje konoplje. V njem je našla 136 sadik in manjšo količino posušene konoplje. Prepovedano drogo mu je zasegla, zoper njega pa bo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja podala kazensko ovadbo.

Kriminalisti koprskega Sektorja kriminalistične policije so že v aprilu prejeli anonimni prijavi, da 29-letnik v kletnih prostorih stanovanjske hiše prideluje večjo količino prepovedane droge konoplja. Pozneje so ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za takšen sum, so sporočili s Policijske uprav (PU) Koper.

icon-expand Zaseg konoplje v Kopru. FOTO: PU Koper

Tako so na podlagi odredbe preiskovanega sodnika skupaj s policisti 7. junija opravili hišno preiskavo, pri čemer so odkrili prepovedano drogo. Kot so še sporočili s policije, so v kletnih prostorih res našli posebej prirejen prostor za gojenje konoplje, opremljen s posebnimi lučmi, namakalnim sistemom in sistemom za kontrolirano prezračevanje in vlaženje prostorov.

icon-expand Policisti so pri 29-letniku odkrili posebni prostor prirejen za gojenje konoplje. FOTO: PU Koper

Skupno so poleg manjše količine posušene droge zasegli 91 sadik konoplje višine od 90 do 120 centimetrov ter 45 sadik konoplje, visoke od sedem do 12 centimetrov, so še pojasnili s PU Koper.