Na območju Kranja trčenje štirih vozil, med seboj trčila tudi kolesarja

Lažje so bili poškodovani udeleženci v nesreči v Kamni Gorici, kjer sta vozili trčili zaradi izsiljevanja prednosti. V Kranju je voznica zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v avtomobil pred sabo, ki se je zaradi prečkanja ceste pešca ustavil pred prehodom. Na območju Cerkelj na Gorenjskem sta v dveh ločenih nesrečah zaradi neprilagojene hitrosti sama padla kolesarja. V Kranju pa sta kolesarja trčila med sabo, so sporočili s PU Kranj.



Kranjski policisti zato opozarjajo na večjo previdnost pri udeležbi v prometu, varno vožnjo in več spremljanja dogajanja okoli sebe: "Izsiljevanj prednosti bi bilo manj, če udeleženci ne bi gledali samo predse, ko zavijajo. Hitrost se vedno in povsod da prilagoditi, prav tako pa tudi voziti na ustrezni varnostni razdalji, ki omogoča, da se varno ustavimo, če voznik pred nami zmanjša hitrost ali se ustavi."

Razmere v prometni varnosti se na dolgi rok izboljšujejo

Poročila Policijske postaje Kranj in Medobčinskega inšpektorata Kranj potrjujejo, da so varnostne razmere v Mestni občini Kranj dobre in stabilne. Število kaznivih dejanj se je v zadnjih desetih letih prepolovilo, tudi razmere na področju prometne varnosti se na dolgi rok izboljšujejo, so sporočili z občine.

Od leta 2010 do 2019 se je število obravnavanih kaznivih dejanj v Kranju zaradi velikega angažiranja policije prepolovilo. Še vedno so najbolj problematična premoženjska kazniva dejanja, med njimi vlomi v stanovanja, gostinske in druge objekte ter vlomi v vozila. To se dogaja predvsem na izpostavljenih in odročnih krajih ter parkirnih prostorih.

Takšna kazniva dejanja je po predvidevanjih policije mogoče pričakovati tudi v prihodnje. Čeprav je bilo na tem področju že veliko narejenega, bodo policisti, kot so napovedali, od zdaj občane še bolj intenzivno pozivali k samozaščitnemu ravnanju.

Tudi na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi je stanje na območju Policijske postaje Kranj glede na prejšnja obdobja ugodno in stabilno, saj se število kršitev zmanjšuje. Največji delež predstavljajo kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru. Težava je tudi hrup iz gostinskih obratov, poslovnih prostorov in stanovanj, ki je lahko v določenih primerih moteč in zmanjšuje kakovost bivanja.

Tudi na področju prometne varnosti se stanje dolgoročno izboljšuje. Kljub rasti prebivalstva, večjemu številu registriranih vozil in ostalih udeležencev v prometu se število nesreč počasi zmanjšuje. Leta 2010 so tako policisti na območju Mestne občine Kranj obravnavali 668 prometnih nesreč, lani pa 556. Razlogi za to so preventivne dejavnosti in čedalje bolj urejena cestna infrastruktura.

Z zagotavljanjem prometne varnosti se intenzivno ukvarja tudi Medobčinski inšpektorat Kranj. Njegovi statistični podatki za leto 2019 kažejo povečanje prekoračitev hitrosti za 150 odstotkov. Lani je bilo namreč 6136 prekoračitev hitrosti, leto prej pa 2449. Največja hitrost je bila izmerjena na Bleiweisovi cesti, in sicer 106 kilometrov na uro pri omejitvi 50 kilometrov na uro.