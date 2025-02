Moški je včeraj popoldne padel pri plezanju v steni in se hudo telesno poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudile enote za reševanje, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Ljubljanski policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili državno tožilstvo.