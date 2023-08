Na območju Krnskih jezer s helikopterjem reševali otroka z bolečinami

Na območje Krnskih jezer je okoli poldneva poletela letalska policijska enota z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenija za helikoptersko reševanje v gorah in gorskimi reševalci na tleh. V slabih vremenskih razmerah so na območju Krnskih jezer izvedli reševanje otroka z bolečinami.

"Otrok je bil v spremstvu enega od staršev, okoliščine pa kažejo na zdravstvene težave in objektivne okoliščine nastanka dogodka," so sporočili. Gorski reševalci na tleh so pripravili teren za prihod helikopterja, nato pa so otroka in starša z jeklenico dvignili v plovilo. Opravili so tudi prevoz v zdravstveno ustanovo.

V času reševanja se je na območju zadrževala nizka oblačnost, pihal je veter in padal dež. Vse te okoliščine zvišujejo stopnjo tveganja za pohodnike in težavnost reševanj. "Kljub zahtevnim razmeram pa je bilo zaradi vloženega truda tako reševalcev kot posadke helikopterja reševanje uspešno končano," so sporočili s PU Nova Gorica.

Vremenske razmere v gorah so slabe, enako slaba pa je tudi vremenska napoved. Policija zato poziva k previdnosti in odgovornosti.