Na območju Krvavca se je smrtno ponesrečil hrvaški deskar

Danes okoli 13.30 se je na območju Krvavca izven smučišča smrtno ponesrečil deskar, sicer državljan Hrvaške. Na Zvohu mu je proti dolini Kokre čez prepadno steno zdrsnila snežna deska, zato je zapustil zavarovano območje smučišča in jo šel iskat. Pri spuščanju po zelo spolzki in strmi snežni grapi je zdrsnil čez prepadno steno in zaradi poškodb umrl. Okoliščine ne kažejo na tujo krivdo za dogodek, je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi na PU Kranj Bojan Kos. Na Zvohu je deskarju proti dolini Kokre čez prepadno steno zdrsnila snežna deska, zato je zapustil zavarovano območje smučišča in jo šel iskat. FOTO: Miro Majcen