Na območju Lendave zasegli 100 sadik prepovedane konoplje

Policisti so hišno preiskavo, ki jo je odredilo sodišče, opravili včeraj. Sadike konoplje, ki so jih našli pri 56-letniku, so bile visoke okrog 100 centimetrov, bilo jih je 100. Poleg tega so pri osumljencu našli kilogram in pol posušenih delcev rastline, za katere prav tako sumijo, da so prepovedana konoplja. Vse skupaj so mu zasegli, so sporočili predstavniki Policijske uprave (PU) Murska Sobota.