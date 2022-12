Na območju Ljubljane pogrešajo 76-letnika

Kot sporočajo s PU Ljubljana, je 76-letni Gorazd Vobič suhe postave in ima daljše sive lase. Nazadnje so ga videli včeraj pozno popoldne v domu za starostnike v Notranjih Goricah. Oblečen je bil v temno modro jopo, temno trenerko in temne čevlje.

Za hojo uporablja bergle, a jih je pustil v domu. Policisti predvidevajo, da se nahaja na območju Ljubljane. Ker ga od nedelje še niso uspeli izslediti, prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanemu, da jim to sporočijo – ali s klicem na najbližjo policijsko postajo ali na telefonsko številko Policijske postaje Ljubljana Vič 01 470 09 60.

O pogrešanem lahko Policijo obvestijo tudi prek interventne telefonske številke 113 ali pokličejo anonimno številko Policije 080 1200.