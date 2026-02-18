Na območju Ljutomera našli dve mrtvi osebi

S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so bili policisti malo po 13. uri obveščeni, da je bil na območju Ljutomera najden mrtev moški. Policisti so območje takoj po prihodu na kraj zavarovali ter začeli zbirati obvestila.

Po trenutno zbranih informacijah so policisti ugotovili, da je smrt moškega posledica kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Malo pred 19. uro so nato v okolici našli tudi truplo druge osebe in strelno orožje. Smrt slednje ni posledica kaznivega dejanja, so sporočili s policije.

Policisti opravljajo intenzivno kriminalistično preiskavo o vseh okoliščinah.