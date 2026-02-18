Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Na območju Ljutomera našli dve mrtvi osebi

Ljutomer, 18. 02. 2026 21.52 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Prevzem novih policijskih vozil - marice

Na območju Ljutomera so v razmaku nekaj ur našli dve mrtvi osebi. Policisti so ugotovili, da je smrt prve posledica kaznivega dejanja, nato pa so v okolici našli še truplo druge osebe in strelno orožje.

S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so bili policisti malo po 13. uri obveščeni, da je bil na območju Ljutomera najden mrtev moški. Policisti so območje takoj po prihodu na kraj zavarovali ter začeli zbirati obvestila.

Po trenutno zbranih informacijah so policisti ugotovili, da je smrt moškega posledica kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Malo pred 19. uro so nato v okolici našli tudi truplo druge osebe in strelno orožje. Smrt slednje ni posledica kaznivega dejanja, so sporočili s policije.

Policisti opravljajo intenzivno kriminalistično preiskavo o vseh okoliščinah.

smrt policija ljutomer

Med delom v gozdu umrl 44-letnik

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
vizita
Portal
Skrivnost, ki jo skriva ta rdeča hrana
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
cekin
Portal
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534