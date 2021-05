Na območju Lovrenških jezer kradla pritlikave bore

Policisti PP Radlje ob Dravi so bili v četrtek obveščeni, da nekdo na območju Pohorja, v bližini Lovrenških jezer, izkopava zaščitene rastline.

Policisti so nemudoma odšli na kraj in ustavili osebno vozilo z lahkim priklopnikom. V vozilu sta bili dve osebi z območja Prekmurja, na priklopniku in v avtomobilu pa je bilo pet ukradenih pritlikavih borov, ki sodijo med zaščitene rastline.

Osumljenca sta pritlikave bore izkopala na območju gozdnega rezervata državnega pomena Lovrenška jezera. Policisti so rastline zasegli, osumljenca pa bodo kazensko ovadili zaradi nezakonitega ravnanja z zaščitenimi rastlinami.