Na območju Luč je zgorela lovska koča

Šef je delal plan letnih dopustov, kar je zelo zahtevno in zoprno delo.

Pa vpraša Lojzeta: "Ti, a maš rad 'topu pir?" "Ne, to pa ne!" "Kaj pa prešvicane 'babe'?" "Uf, groza, to pa sploh ne." "No, ti greš januarja na dopust!"