Na območju Maribora in Ptuja v obtoku več ponarejenih bankovcev za 50 evrov

Kot pojasnjujejo na Policijski upravi (PU) Maribor, gre za ponaredke nove serije bankovcev v vrednosti 50 evrov, te pa so neznani storilci v obtok spravili na območju Maribora in Ptuja z okolico – predvsem na javnih prireditvah, kjer je to lažje zaradi velikega števila obiskovalcev in slabših delovnih pogojev, kot je neustrezna oprema za preverjanje njihove pristnosti.

"Glede na dosedanje izkušnje gre za storilce, ki s svojim videzom in obnašanjem običajno ne izstopajo od večine drugih obiskovalcev in tako ne vzbujajo pozornosti organizatorjev prireditev oz. zaposlenih. Neznani storilci navadno opravijo nakup cenejšega blaga, ki ga plačajo s ponarejenim bankovcem za 50 evrov, saj jim je v interesu, da dobijo vrnjeno čim večji preostanek denarja," opozarjajo na PU Maribor.