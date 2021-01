Spet poskus umora v zavodu na območju Maribora

V eni od zdravstvenih ustanov na območju PU Maribor so včeraj obravnavali poskus umora, so sporočili mariborski policisti. Kot so zapisali, je ena od pacientk, okoli 2. ure, na zahrbten način poskušala umoriti drugo, saj jo je z vzglavnikom poskusila zadušiti, medtem ko je spala in se tudi sicer ne bi mogla braniti pred njo. Dejanje je opazil zdravstveni tehnik, ki je skupaj s sodelavcem osumljenko odstranil od oškodovanke, s čimer sta ji preprečila dokončanje kaznivega dejanja. Policisti so še sporočili, da oškodovanka med dejanjem ni bila telesno poškodovana.