Na območju Most zgorelo vozilo, ogenj poškodoval tudi sosednjega

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so na kraju posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

Vzrok za požar še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za nekaj tisoč evrov škode.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.