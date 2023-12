Na območju Murske Sobote zasegli več kot 4000 kosov pirotehnike

Zoper mlajšega mladoletnika, ki so mu zasegli pirotehniko, bo sledil obdolžilni predlog na pristojno sodišče zaradi kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, so še sporočili policisti. Glede na praznično obdobje in uporabo pirotehničnih sredstev ponovno opozarjajo, da nepremišljena, nepravilna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto vodi do telesnih poškodb, moti tudi živali in onesnažuje okolje. Policisti bomo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov, so poudarili.