Na območju planine Zaprikaj se je smrtno ponesrečil jadralni padalec

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, se je na območju planine Zaprikaj v občini Kobarid smrtno ponesrečil jadralni padalec.

Reševalna akcija za pogrešanim padalcem je stekla nekaj minut čez polnoč."Policija je sprožila iskalno akcijo, v katero so bili vključeni tudi gorski reševalci GRS Tolmin," so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Padalca so našli ob pol štirih zjutraj, a žal mu ni bilo več pomoči. Njegovo truplo bo v dolino prepeljal helikopter Slovenske vojske.