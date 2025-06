Na območju Ptuja našli neznano moško truplo

Ugotovljeno je bilo, da gre za moškega, starega med 30 in 50 let, svetle polti, močnejše postave, kodrastih kostanjevih in delno osivelih las s plešo. Oblečen je bil v kratke hlače črne barve in kratko majico črne barve z rumenkasto črto in logotipom Slazenger, obut v natikače temno sive barve. V obeh ušesih je imel okrogle uhane.

Policija trenutno nadaljuje z zbiranjem obvestil o identiteti moškega in okoliščinah njegove smrti. Ker pa doslej niso ugotovili njegove identitete, pozivajo vse, ki bi imeli koristne informacije v zvezi s pogrešanim oz. njegovo identiteto, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.