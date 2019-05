Na območju PU Koper policisti prijeli 74 prebežnikov

Kot so sporočili s PU Koper, so policisti od ponedeljka, 13. 5. 2019, do danes, 14. 5. 2019, obravnavali 74 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Osebe bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom danes oziroma ko bodo zaključeni postopki. Med njimi je bilo 57 oseb iz Afganistana, devet oseb iz Pakistana, osem oseb iz Alžirije.

Na kraj so napotili več patrulj, vključno z vodniki službenih psov in pripadniki Slovenske vojske, saj so policisti v okolici opazili še več ilegalnih prebežnikov v sosednjem zapuščenem objektu v gozdu.

Kot so pojasnili na PU Koper, so okoli 16. ure policisti na območju Malega Goljaka v zapuščenem objektu prijeli pet državljanov Pakistana in dva državljana Afganistana.

Prijeli so 66 oseb, od tega devet državljanov Pakistana in 57 državljanov Afganistana. Z avtobusom in policijskimi vozili so jih pripeljali na PP Ilirska Bistrica, kjer so policisti z njimi opravili vse postopke. Danes bodo vse predali hrvaškim varnostnim organom.