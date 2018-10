Našli žensko, ki je umrla nasilne smrti

Na območju PU Murska Sobota so našli žensko srednjih let, ki je umrla nasilne smrti. Policisti so med zbiranjem obvestil našli še moškega, ki je na svojem domu storil samomor. Zdaj ugotavljajo, kako, če sploh, sta dogodka in osebi povezani.

V nedeljo zvečer so bili policisti obveščeni, da so na območju PU Murska Sobota našli mrtvo žensko. "Z ogledom in zbiranjem obvestil smo ugotovili, da je ženska srednjih let umrla nasilne smrti. Med zbiranjem obvestil je bil v bližini, na svojem domu, najden mrtev moški, ki je storil samomor. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi bomo ugotavljali morebitno povezanost obeh oseb in dogodkov," je zapisala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš. O vseh okoliščinah nas bodo obvestili takoj, ko bo mogoče, je dodala.