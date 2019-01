Na območju Radovljice policisti s helikopterjem iščejo nevarnega moškega

Radovljiški policisti so okoli enajste ure dopoldan v Lescah obravnavali grožnje v zasebnem prostoru. Ob prihodu policistov je s kraja dogodka pobegnil moški, ki je grozil, in ki ga trenutno iščejo tudi s helikopterjem. Gre namreč za nepredvidljivo in potencialno nevarno osebo, ki ima pri sebi tudi nož. Policisti vse morebitne posameznike, ki bi pobeglega opazili, opozarjajo, naj se pri tem ne izpostavljajo ali ga poskušajo ustaviti.

Radovljiški policisti so petnajst minut pred enajsto uro dopoldne v Lescah obravnavali grožnje v zasebnem prostoru med poznanimi osebami. Poškodovan ni bil nihče od prisotnih, je pa ob prihodov policistov s kraja dogodka pobegnil moški, ki je grozil. Po informacijah policistov Policijske uprave Kranj gre za nepredvidljivo in potencialno nevarno osebo. Po do sedaj znanih podatkih ima pri sebi nož in se skriva pred policisti. Trenutno možje v modrem prečesavajo območje Radovljice, Lesc in Šobca, pri iskanju sodeluje tudi policijski helikopter. Moški je visok okoli 170 centimetrov, ima črne lase in je suhe postave. Nazadnje je bil oblečen v rjavo-zeleno bundo s kapuco in jeans hlače. Kranjski policisti vse, ki bi ga videli, prosijo, naj takoj pokličejo na interventno številko 113 ali anonimno telefonsko številko policije 080 1200. Ob tem dodajajo, naj se ob morebitnem srečanju z iskanim moškim nihče ne izpostavlja ali ga poskuša ustaviti.