Na območju Ribnice našli kadavra dveh ustreljenih volkov

S Policijske uprave Ljubljana poročajo o nezakonitem ravnanju z zavarovanimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. V ponedeljek so bili namreč okoli 10. ure obveščeni o kadavrih dveh volkov, ki so ju našli na območju Ribnice. Živali sta bili ustreljeni.

Kadavra so po pregledu na kraju odpeljali na Inštitut za patologijo, kjer bodo zdaj opravili pregled. Zbiranje obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja še poteka, o vseh okoliščinah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.