Vozilo trčilo v pešca, za volanom naj bi sedela direktorica PU Kranj

Na PU Novo mesto so potrdili, da se je v soboto zjutraj, okoli pol osme ure, na lokalni cesti v okolici Sevnice zgodila prometna nesreča. Pojasnili so, da je bil pešec, ki ga je zbilo osebno vozilo, v nesreči huje poškodovan.

"Policisti policijske uprave Novo mesto so izvedli prve nujne ukrepe, zavarovali kraj in nudili strokovno pomoč pri ogledu kraja. Hudo poškodovanega pešca so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju," so pojasnili.

"Ker je bila v prometni nesreči udeležena oseba, zaposlena v Policiji, je postopek prevzel Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva," so še sporočili s Policije in dodali, da drugih podatkov tako zaradi varstva osebnih podatkov in preiskave, ki je v teku, ne morejo posredovati.

Preiskava dogodka torej še poteka, prav tako še ni znano, ali je nesreči morda botrovala prisotnost alkohola ali pa prekomerna hitrost.