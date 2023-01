Na območju Škofje Loke ženska umrla nasilne smrti, osumljenca pridržali

Včeraj zvečer so bili policisti obveščeni, da je na območju Policijske postaje Škofja Loka umrla ženska. Smrt je posledica kaznivega dejanja zoper življenje in telo, so sporočili.

Policija je opravila ogled in osumljencu odvzela prostost. Policisti nadaljujejo s kriminalistično preiskavo in zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov več informacij ne moremo podati. O vsem bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.