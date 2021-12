Na območju slapu Čedca zdrsnil alpinist in se poškodoval

Na območju slapu Čedca v občini Jezersko je zdrsnil alpinist in se poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Kako hude so poškodbe, še ni znano.

icon-expand Gorski reševalci FOTO: PU Kranj Alpinistu so pomoč najprej nudili gorski reševalci GRS Jezersko, gorski reševalec GRS Kranj in ekipa HNMP na Brniku, nato pa ga je posadka s helikopterjem SV prepeljala v UKC Ljubljana. Nesreča se je zgodila okoli 11.30, o njej pa so bili obveščeni tudi policisti PU Kranj. icon-expand Pogled s slapu Čedca FOTO: Dreamstime Slap Čedca je sicer zelo priljubljen med avanturisti. Leži v Kamniško-Savinjskih Alpah, najvišja točka pa leži na 1350 metrov nadmorske višine. Gre za slap, ki je imel najvišjo višinsko razliko v Sloveniji, okoli 130 metrov. Leta 2008 ga je prizadelo več zaporednih podorov, ki so spremenili njegovo višino in obliko.