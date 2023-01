Na območju Slovenije in Avstrije preiskave zaradi prepovedanih drog in orožja

Sum na organizirani kriminal, predvsem na področju prepovedanih drog in prepovedanega orožja, je botroval obsežni preiskavi tako slovenskih kot avstrijskih varnostnih organov, so sporočili s Policijske uprave Kranj. V preiskavi, ki se je začela včeraj, sodelujejo gorenjski kriminalisti, na pomoč pa so jim priskočili tudi kriminalisti in policisti drugih policijskih enot. Ker se preiskava nanaša tudi na Avstrijo, so vključeni tudi avstrijski varnostni organi.