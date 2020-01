32-letniku zasegli 1,8 kilograma konoplje in prepovedane naboje

Policisti so na območju Slovenske Bistrice 32-letniku zasegli približno 1,8 kilograma konoplje in naboje za prepovedano orožje. Zoper kršitelja bodo podali kazensko ovadbo in uvedli prekrškovni postopek.

Med preiskavo so policisti osumljencu zasegli približno 1,8 kg prepovedane droge konoplje. FOTO: PP Slovenska Bistrica Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so 3. 1. 2020, na podlagi pisne odredbe Okrajnega sodišča v Mariboru, opravili hišno preiskavo pri 32-letniku, doma iz območja Zaseženi naboji FOTO: PP Slovenska Bistrica občine Poljčane. Med preiskavo so policisti osumljencu zasegli približno 1,8 kg prepovedane droge konoplje in naboje za prepovedano orožje. Zoper osumljenega bodo na pristojno sodišče podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Prav tako bodo zoper kršitelja zaradi posesti nabojev uvedli prekrškovni postopek, so sporočili.