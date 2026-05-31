Na vzhodnem delu Snežnika na meji med Hrvaško in Slovenijo se je zgodila letalska nesreča. Na zahtevnem in težko dostopnem terenu so posredovali gasilci iz Loške doline. Pilota so našli živega, na kraju so ga oskrbeli in s helikopterjem prepeljali v UKC na zdravljenje, je sporočil poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk.
Na območju Snežnika nesreča jadralnega letala
Na vzhodnem delu Snežnika se je zgodila letalska nesreča jadralnega letala. Pilot je preživel, reševali so ga s helikopterjem.
