Ste izgubili stotaka? Najditelj denar odnesel idrijskim policistom

Idrijski policisti so bili včeraj obveščeni, da je pošteni najditelj na območju Spodnje Idrije konec minulega tedna oz. 31. oktobra 2025 v večernih urah našel več kot sto evrov gotovine. "Če ste lastnik pozabljene oz. izgubljene gotovine, se čim prej zglasite na Policijski postaji Idrija, kjer hranijo vaš denar," so sporočili.

Policisti pa najditelje izgubljenega denarja opozarjajo, da v izogib morebitni kazenski odgovornosti najden denar nemudoma izročijo policistom na najbližji policijski postaji. "V primeru, da bi posamezniki pozabljeno gotovino preprosto vzeli oz. si jo prilastili, bi bili kazensko odgovorni," so opozorili.