Črna kronika

Ste izgubili stotaka? Najditelj denar odnesel idrijskim policistom

Idrija, 04. 11. 2025 15.37 | Posodobljeno pred 1 uro

Pošteni najditelj je na območju Spodnje Idrije našel več kot sto evrov gotovine. Idrijski policisti lastnika pozabljene oz. izgubljene gotovine pozivajo, da se zglasi na Policijski postaji Idrija.

Idrijski policisti so bili včeraj obveščeni, da je pošteni najditelj na območju Spodnje Idrije konec minulega tedna oz. 31. oktobra 2025 v večernih urah našel več kot sto evrov gotovine. "Če ste lastnik pozabljene oz. izgubljene gotovine, se čim prej zglasite na Policijski postaji Idrija, kjer hranijo vaš denar," so sporočili.

Policisti pa najditelje izgubljenega denarja opozarjajo, da v izogib morebitni kazenski odgovornosti najden denar nemudoma izročijo policistom na najbližji policijski postaji. "V primeru, da bi posamezniki pozabljeno gotovino preprosto vzeli oz. si jo prilastili, bi bili kazensko odgovorni," so opozorili.

Najditelj je našel več kot sto evrov gotovine (fotografija je simbolična)
Roadkill
04. 11. 2025 17.18
Večna slava najditelju. Še je upanje za človeštvo
ODGOVORI
0 0
setisfekšn
04. 11. 2025 16.39
-1
Meh
ODGOVORI
1 2
Grickoficko
04. 11. 2025 16.38
+5
Še en junak, ki ve da denar ni vse
ODGOVORI
7 2
