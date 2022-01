Na območju Stola iščejo pogrešanega turnega smučarja

V petek zvečer je z območja Stola v občini Žirovnica izginil turni smučar. Posredovali so gorski reševalci postaj GRS Radovljica, Bohinj in Tržič, ki so pregledali južno pobočje Stola in greben Stola, a pogrešanega niso našli. Z iskanjem nadaljujejo tudi danes.

icon-expand Stol, Karavanke FOTO: Dreamestime Pristojni še vedno opozarjajo na ustrezno opremo in veliko previdnost v gorah. Tretji januarski vikend je bil namreč tragičen, saj je življenje v gorah in na težko dostopnih terenih izgubilo šest ljudi, za pet gornikov je bil usoden zdrs oziroma padec na terenu, za enega pa nenadno obolenje. Poleg tega so gorski reševalci pretekli vikend posredovali v 13 gorskih nesrečah, v prvih šestnajstih dneh novega leta pa že 34-krat. PREBERI ŠE Črn vikend v gorah: umrlo šest planincev, razmere so izredno zahtevne Previdni bodite tudi pri drugih zimskih športnih aktivnostih. V petek zvečer si je namreč na smučišču Krvavec, v občini Cerklje na Gorenjskem, oseba pri sankanju poškodovala hrbtenico. Reševalci na smučišču so jo oskrbeli in z gondolo prepeljali do spodnje postaje, kjer so poškodovano osebo prevzeli reševalci NMP Kranj.