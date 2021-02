Na območju Storžiča zaradi snežnih plazov poteka obsežna reševalna akcija

Kranjski policisti so sporočili, da zaradi snežnih plazov, ki so se sprožili, na območju Storžiča poteka obsežna reševalna akcija.

"Gre za najmanj dva dogodka s hujšimi posledicami," je zapisal tiskovni predstavnik PU KranjBojan Kos.

Aktivnosti na kraju potekajo, mesto intervencije je zaprto. V reševalni akciji sodelujejo pripadniki Slovenske vojske, gorski reševalci, policije in zdravstva.

Več informacij so policisti obljubili v kratkem, ponovili pa so tudi opozorilo, da absolutno odsvetujejo gibanje v visokogorju, saj so razmere izredno nevarne. Pozivajo k odgovornemu gibanju in ustrezni opremi, turne smučarje pa k izvajanju testov stabilnosti snežne odeje.