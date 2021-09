Na območju termoelektrarne Trbovlje občan padel v potok

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, je ob 5.43 občan, ki se je še z dvema osebama zadrževal v okolici dimnika termoelektrarne Trbovlje, padel po brežini v potok in se pri tem huje poškodoval.

Iz potoka so ga s pomočjo vrvne tehnike potegnili gasilci PGD Trbovlje mesto ter ga prenesli do reševalnega vozila NMP Hrastnik. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Trbovlje. Na kraju dogodka so bili tudi policisti PP Trbovlje.