Na območju Triglava iščejo tujega pohodnika, ki se ni vrnil v dolino

Po podatkih Policije se je pogrešani moški na Triglav iz Krme predvidoma odpravil s petka na soboto. Prenočil je na Kredarici. Oblečen je bil v oblačila sivo zelene barve, ima kratke rjave lase in nahrbtnik, najverjetneje modre barve.

Aktivnosti Policije potekajo v sodelovanju z gorskimi reševalci GRS Mojstrana in policijskim helikopterjem z dežurno GRZS ekipo za reševanje v gorah.

"Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pohodniku ali ga videli, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranjska Gora na (04) 582 07 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," sporočajo s PU Kranj.

V nedeljo je medtem letalska policijska enota reševala dve tuji pohodnici, ki sta se zaradi poslabšanja vremena in snega že v petek zatekli v Dom Valentina Staniča pod Triglavom. Razmere so do včeraj niso toliko izboljšale, da bi lahko varno sestopili, poleg tega pa za sestop v zimskih razmerah nista imeli ustrezne opreme. V visokogorju je namreč sneg, ponekod je podlaga tudi ledena. Včeraj so ju nato rešili in ju s helikopterjem prepeljali v dolino. Reševanje je oteževal močan veter.

Policija opozarja, da razmere v gorah niso več poletne, ampak so že zelo zimske in zato nevarne.

"V visokogorju je sneg, ponekod je podlaga lahko ledena, že nekaj dni pa vztrajajo tudi zelo nizke temperature in ponekod zelo močan veter. Nujna je popolna zimska oprema, pri čemer opozarjamo, da t.i. mini derezice niso ustrezna gorniška oprema in se uporabljajo zgolj za položnejše, široke in uhojene poti, ki nimajo bočnega naklona. Vzpone po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh pohodnikom z manj izkušnjami do umiritve razmer odsvetujemo," so zapisali na Policiji.