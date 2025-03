Na območju Triglava umrl 30-letni hrvaški pohodnik

Policisti PU Kranj so obvestilo o nesreči v gorah na območju Triglava prejeli okoli 8. ure. "Po podatkih, s katerimi razpolagamo, se je pohodnik vzpenjal po zasneženi Tominškovi poti iz doline Vrat proti Triglavu," pravijo policisti in dodajajo, da je 30-letnemu hrvaškemu pohodniku med hojo na višini od 1.700 do 1.800 metrov zdrsnilo in je padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl.

Pohodnik je bil primerno opremljen, so sporočili policisti. Na kraju dogodka so bili reševalci GRS Mojstrana in dežurna posadka GRZS s policistom gorske policijske enote, ki so pohodnika s helikopterjem Slovenske vojske tudi prepeljali v dolino.

"Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo," pravijo na PU Kranj. Policisti sicer nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

"Policisti opozarjamo, da so razmere v gorah še vedno nevarne, saj je tam še vedno zima. Pohodniki naj se pred odhodom v gore pozanimajo o trenutnih razmerah, turo prilagodijo svojim psihofizičnim sposobnostim in odločitve sprejemajo preudarno," so še sporočili kranjski policisti.