Na območju Uskovnice se je smrtno ponesrečil 59-letnik

Na območju Uskovnice se je zgodila gorska nesreča, v kateri se je smrtno ponesrečil 59-letni slovenski državljan. S PU Kranj so sporočili, da se je moški že v soboto zjutraj odpravil v planine in ker se do ponedeljka ni vrnil domov, je stekla iskalna akcija. Pogrešanega so našli mrtvega v strmi grapi, zato so ga s težko dostopnega terena z vrvno tehniko dvignili pripadniki GRS Bohinj.

Kranjski policisti so še sporočili, da so pripadniki gorske policijske enote danes dopoldan opravili ogled kraja dogodka in ugotovili, da je pokojni po vsej verjetnosti zdrsnil s poti po pobočju in padel v strmo grapo. "Bil je sam. Tuja krivda je izključena," so še dodali.