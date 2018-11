Na območju Velikih Lašč pogoreli dve gospodarski poslopji

Včeraj zvečer nekaj minut pred osmo uro zvečer sta v naselju Četež pri Turjaku v občini Velike Lašče goreli dve gospodarski poslopji, v katerih je bilo več glav živine in kmetijskih strojev. Gasilcem je iz ognjenih zubljev uspelo rešiti vso živino, razen enega prašiča. Izvlekli so tudi traktor, preostala mehanizacija pa je zgorela. Poslopji sta pogoreli v celoti.

Kot je za 24ur.com povedal poveljnik občinske gasilske zveze Velike Lašče Rudolf Rupar, je bila intervencija zelo zahtevna, gašenje požara je trajalo vse do druge ure ponoči, do jutranjih urah pa je bila na pogorišču prisotna gasilska straža.

Pri gašenju požara je sodelovalo približno 90 gasilcev prostovoljnih gasilskih društev Velike Lašče, Turjak, Rašca, Golo, Ig, Karlovica in Veliki Osolnik. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Dolnje Retje, Dvorska vas, Škrlovica in Turjak so ostali na gasilski straži.

Na kraju požara so posredovali tudi policisti, ki so kraj zavarovali, danes pa so začeli ogled požarišča, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana. Po do zdaj zbranih obvestilih je zagorelo pod nadstreškom med hlevom in gospodarskim poslopjem. Požar se je nato razširil na ostrešje gospodarskega poslopja, od tam pa na del sosednjega gospodarskega poslopja.

V požaru ni bil nihče poškodovan. Nastalo je za nekaj deset tisoč evrov materialne škode, so še sporočili iz PU Ljubljana.