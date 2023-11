Na območju Viča gorelo več avtomobilov, kriminalisti na delu

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je gorelo v Ulici Gubčeve brigade v Ljubljani. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Barje.

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili o požaru na območju Viča obveščeni okoli 21. ure. Ugotovili so, da je iz doslej še neznanega razloga zagorelo parkirano osebno vozilo, požar pa se je razširil še na dve parkirani vozili. Opravili so ogled kraja požara, nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.