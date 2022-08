Na območju Vojnika v požaru zidanice umrl moški

Malo po 5. uri so miren spanec gasilcev na območju Vojnika prekinila obvestila na pozivnikih, da gori gozd na območju naselja Male Dole. "Po prihodu v bližino kraja požara smo takoj opazili, da ne gre za požar gozda, temveč za požar zidanice, ki pa je že bil popolnoma razvit," so zapisali v PGD Vojnik.

Na pomoč pri gašenju so takoj poklicali še sosednji društvi PGD Nova Cerkev in PGD Frankolovo. "Gašenje in nastop enot je oteževal še dodatno težko dostopen teren, saj z vozili nismo mogli priti v neposredno bližino požarišča. Kljub težko dostopnemu terenu in vsem dodatnim oviram pa smo požar s skupnimi močmi omejili in pogasili, objekt pa je žal bil v celoti uničen," so dodali.